إسرائيل تعتزم اتخاذ خطوة جديدة بشأن الأموال القطرية لغزة

كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، عن اعتزام السلطات الإسرائيلية اتخاذ خطوة جديدة بشأن الأموال القطرية الممنوحة إلى قطاع غزة

© AFP 2021 / Mahmud Hams إسرائيل تكشف عن طريقة نقلها الأموال القطرية إلى غزة ، ظهر اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يفكر في إعادة إدخال الأموال القطرية الممنوحة إلى قطاع غزة وفق نظام الحقائب.

وذكرت أن تلك الخطوة في حال وقوعها ستكون بمثابة خطوة إلى الوراء، خاصة في ظل عدم وجود حل بديل لإعادة إدخال تلك الأموال إلى أصحابها في قطاع غزة، مع استمرار سوء الأحوال الاقتصادية وتردي الأوضاع الاجتماعية في غزة، فضلا عن استمرار التصعيد في القطاع، على خلفية هروب أسرى فلسطينيين ستة من سجن جلبوع، فجر الإثنين الماضي، ووقوع مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والأهالي الفلسطينيين في أكثر من بلدة عربية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن بينيت ناقش ملف الأموال القطرية في محاولة لإيجاد حل لتوصيل تلك الأموال، مؤكدة أن الخطة الإسرائيلية الأخيرة كانت تقضي بتوصيل تلك الأموال عبر البنوك، ولكن تلك البنوك رفضت هذا الأمر تخوفا من تعرضها لدعاوى قضائية.

وكان نفتالي بينيت، رئيس الوزراء نفسه قد صرح، غير مرة، بأن إدخال حقائب الدولارات إلى قطاع غزة يجب أن ينتهي، بأن هذه الطريقة تم توريثها من حكومة بنيامين نتنياهو، السابقة، ولكن يبدو أن العودة إلى طريق الحقائب هو الحل الأمثل في الفترة الحالية، تخوفا من استمرار التصعيد في قطاع غزة.

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