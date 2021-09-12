استقبال وزير لبناني بالرصاص الحي في بلدته... فيديو

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في الحكومة اللبنانية الجديدة علي حمية، استقبالا غريبا أثناء زيارته لبلدته بلدة طاريا البقاعية.

إذ قام حشد كبير من أهل البلدة باستقبال الوزير، بينما كان عدد منهم يطلق الرصاص في الهواء بشكل مكثف ابتهاجا بزيارة الوزير.

وإطلاق الرصاص في استقبال الضيوف عادة عربية ولبنانية مستمرة منذ عشرات السنوات رغم خطورتها على الحضور.

وبحسب مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام لبنانية، تجمع المئات من أهالي البلدة على امتداد الطرق المؤدية إلى بيته، وعلقت لافتات الترحيب به، وإلى جانب إطلاق الرصاص كانت بعض النساء تزغرد ترحيبا بالوزير.

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وبحسب موقع "النهار"، اللبناني، قال الوزير: "أنا إن شاء الله سيكون لي تصريح مفصّل حول الوزارة التي سأستلمها، وإنما اليوم أنا بين أهلي وأهل منطقتي وفي بلدتي، استقبلكم في بيتي وأهلاً وسهلاً بكم".

وأضاف: "بالنتيجة هذه المسؤولية التي توليتها هي حمل على كتفي، ويجب أن أكون على قدر المسؤولية، وأنا أتمنى عليكم أن تساعدوني، لأن العامل النفسي والعائلي له الفعل الأساس بأن يصل أحدنا ويخدم بلده".

وتابع الوزير: "أنا وزير لكل لبنان، وإن شاء الله بعد يوم الاثنين سأدلي بتصريح سياسي أعبّر فيه عن الأمور بكل تفاصيلها وعن رؤية استراتيجية للوزارة، وإلى أين ستتجه الأمور، وأعلن عن الخطة العملية التي سنرسمها للأيام القادمة".

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