مقتدى الصدر يقرر تشكيل لجنة للكشف عن مصير "الزعيم اللبناني موسى الصدر"

قرر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، مساء اليوم الأحد، تشكيل لجنة للكشف عن مصير رجل الدين اللبناني موسى الصدر.

وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إنه "تم تشكيل لجنة مهمتها الكشف عن مصير القائد المغيب السيد موسى الصدر، ولن نعلن عن أسمائهم حاليًا"، مؤكدا أن "اللجنة ستبدأ عملها على بركة الله، وعملها فيها الأجر الكبير والنفع العظيم.

وطالب الصدر، أمس السبت، 6 دول عربية بالتعاون لكشف مصير موسى الصدر الذي اختفى قبل 43 عاما. وقال الصدر في بيان حسابه في تويتر: "لكي لا تندثر القضية أجد من المصلحة تشكيل لجنة (إنسانية) لكشف الحقائق عن تغييب القائد الإسلامي الهمام السيد موسى الصدر"، موضحا أنه يأمل من كل الدول ذات الصلة وكل الأشخاص المعنيين بالتعاون للكشف عن مصيره.

وأضاف في هذا الصدد: "أخص بالذكر كلا من ليبيا ومصر ولبنان وإيران وسوريا وكذا (قطر)، وهذا ليس اتهاما وإنما طلبا للتعاون مشكورين".

كان موسى الصدر قد وصل إلي ليبيا بتاريخ 25 أغسطس/ آب 1978، يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، في زيارة رسمية،. وكان قد أعلن قبل مغادرته لبنان، أنه يسافر إلى ليبيا من أجل عقد اجتماع مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لكنه لم يظهر في أي وسائل إعلام أخبار عن اللقاء.

وشوهد الصدر "مؤسس حركة أمل اللبنانية" في ليبيا مع رفيقيه، لآخر مرة، ظهر يوم 31 أغسطس/ آب 1978. وبعدها انقطعت أخباره مع رفيقيه.

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