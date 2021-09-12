السودان يستعين بالخبرات المصرية في مجال حقوق الإنسان

التقى الدكتور رفعت ميرغني الأمين رئيس لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان، السوداني، محمد فايق الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، بالقاهرة اليوم وبحثا تعزيز العلاقات بين المؤسستين.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اتفق ميرغني والوفد المرافق له مع فايق، على إبرام برنامج للشراكة تشمل مجالات رفع وتعزيز القدرات، وقيادة مبادرة حول قضايا الهجرة وحقوق الإنسان للمهاجرين، وأيضا الشراكة في مجال مناهضة خطاب الكراهية وبناء وتعزيز السلام المجتمعي.

ولفتت الوكالة إلى أن السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، استقبل رئيس وأعضاء الوفد السوداني، وأكد على دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان للمفوضية القومية لحقوق الإنسان في جميع المجالات.

وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة تأتي في إطار تبادل الخبرات بين المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان و المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر.

>>يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن مع سبوتنيك.