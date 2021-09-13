السفير الإيراني لدى بغداد يكشف تفاصيل قرار إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران

علق السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي، اليوم الاثنين، على قرار إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، أشار مسجدي إلى أن إلغاء تأشيرة الدخول إلى العراق يخص الزوار الذين يستخدمون الرحلات الجوية.

وأوضح مسجدي أنه من الممكن أن يطبق قرار إلغاء تأشيرة الدخول إلى العراق على الرحلات البرية بعد السيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا.

واتفق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، على إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران.

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم أمس، إلى إيران في زيارة رسمية على رأس وفد كبير رفيع المستوى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.