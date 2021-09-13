وزير الرياضة العراقي: حريصون على دعم جميع الاتحادات

أكدت وزارة الشباب والرياضة العراقية دعمها جميع الاتحادات الرياضية في البلاد، في خطوة نحو إقامة البطولات المختلفة والمشاركة في أخرى خارجية.

جاء ذلك في بيان لوزير الرياضة عدنان درجال، اليوم الاثنين، بحسب السومرية نيوز قبل أيام من الإعلان عن تفاصيل إقامة خليجي 25 في البصرة جنوبي العراق.

وقال درجال إن وزارته حريصة على "دعم جميع الاتحادات الرياضية ورعايتها، حتى تستطيع إقامة البطولات والمشاركة في الاستحقاقات الخارجية المهمة".

وأكد أن تلك البطولات ستلعب دورا كبيرا في "اختيار الأبطال الذين يمثلون العراق في البطولات العربية والآسيوية والدولية".

وأمس الأحد، أعلن درجال أن الأسبوع الحالي سيشهد الإعلان عن جميع تفاصيل إقامة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" في البصرة.

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي قرر في أبريل/نيسان الماضي إقامة النسخة الـ25 من البطولة في العراق، بعد اعتذار قطر عن استضافتها دعما لتنظيمها بمدينة البصرة.