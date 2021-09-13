على دراجة هوائية.. ابن راشد يتفقد أجنحة معرض إكسبو 2020 دبي.. فيديو

وتفقد حاكم دبي خلال جولته التي قام بها مساء أمس الأحد مجموعة من الأجنحة المشاركة في الحدث الذي سينطلق مطلع الشهر المقبل.

نفخر في #الامارات الحبيبة بهذا الانجاز الرائع وبالقيادة المخلصة الفذة التي تعمل بجهد وراء العديد من امثال هذا الانجاز #محمد_بن_راشد يطوف على دراجته ليتفقد الانجاز الكبير لمعرض #اكسبو الذي تفصلنا عنه ايام قليلة. pic.twitter.com/cglfC6ILLf — محمد سعيد القبيسي (@alqubaisimohd) September 13, 2021

​ويحرص ابن راشد على ممارسة الرياضة، لا سيما ركوب الدراجات الهوائية لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، بحسب صحيفة "البيان".

ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.