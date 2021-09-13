مقتل مدني برصاص مسلحين مجهولين شرقي بغداد

قتل مدني في هجوم شنه مسلحون مجهولون، اليوم الاثنين، في منطقة الحسينية شرقي العاصمة العراقية بغداد، بحسب إعلام محلي.

ونقلت السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي لم تسمه أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على مدني بمنطقة الحسنية، ما أدى إلى مقتله على الفور، ثم لاذوا بالفرار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يقول مراقبون إنه ربما يحمل بصمات تنظيم "داعش" الإرهابي.

يشار إلى أن العراق كان أعلن النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، في أواخر 2017، ومنذ هذا التاريخ والتنظيم يشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر في أنحاء كثيرة من البلاد.