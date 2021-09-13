إسرائيل: يمكن للمواطنين السفر إلى سيناء دون قيود اعتبارا من السبت

قررت إسرائيل، اليوم الاثنين، إلغاء تقييد سفر مواطنيها إلى سيناء، اعتبارا من السبت المقبل، بعد شهور من تقليص عدد المسموح لهم بدخول شبه الجزيرة المصرية إلى 300 فقط يوميا، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي: "تمكنا من إيجاد طريقة للسماح بمرور غير محدود وكذلك الحفاظ على إرشادات كورونا"، على ما أفادت قناة "كان" الرسمية.

وأضافت: "حريتنا في التنقل هي حق أساسي ويجب حمايتها. لقد تم استخدام معبر طابا لسنوات كطريق عبور للسياحة لمئات الآلاف من الإسرائيليين، وعلى هذا النحو، يتم عمل كل شيء لتسهيل الصول إليه والمرور عبره بسهولة وسرعة بقدر الإمكان".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمديد ساعات عمل معبر طابا وفتح حتى الساعة 18:30، بحسب قرار الوزيرة ميخائيلي.

ويأتي القرار الإسرائيلي بالتزامن مع الأعياد اليهودية، وعيد العرش (المظال) الذي يبدأ في 20 سبتمبر/أيلول المقبل، ويفضل آلاف الإسرائيليين قضاءه في سيناء.

في وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 7،686 إصابة بـ فيروس كورونا يوم أمس، من إجمالي نحو 150 ألف اختبار، حيث بلغن نسبة الحالات الإيجابية 6.57%، ومنذ تفشي الوباء سجلت إسرائيل 7384 حالة وفاة جراء الإصابة به.

وكانت إسرائيل من بين 6 دول قرر الاتحاد الأوروبي مؤخرا رفعها من قائمة الدول الخضراء على خلفية تفشي متحور دلتا من فيروس كورونا داخلها، وهو ما دفع تل أبيب إلى بدء تطعيم المواطنين بجرعة ثالثة من اللقاح.

والشهر الماضي، خفضت إسرائيل مستوى التحذير من السفر لأجزاء من شبه جزيرة سيناء لأول مرة منذ سنوات، من المستوى "1" إلى "3"، لأول مرة منذ سنوات.

والمستوى "1" يعني "تهديدا ملموسا كبيرا للغاية"، مع توصية بالامتناع عن السفر إلى سيناء ومغادرتها على الفور، بينما المستوى "3"، يعني وجود "تهديد ملموس أساسي"، دون توصية بالمغادرة.