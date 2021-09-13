إعلام عبري: "مصر للطيران" تبدأ تسيير رحلاتها إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي

قالت قناة عبرية، اليوم الاثنين، إن شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري ستبدأ تسيير رحلات مباشرة إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي بمدينة تل أبيب.

وأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية "كان" أن "مصر للطيران ستدشن رحلاتها المباشرة إلى مطار بن غوريون أربع مرات في الأسبوع بشكل مبدئي".

وأضافت: "ستطير الشركة عبر طائرتها الرسمية وليس تحت العلامة التجارية Air-Sinai (سيناء للطيران) أو عبر طائرات لا تحمل اسم الشركة أو علامات التعريف".

חברת התעופה הלאומית של מצרים איג'יפט-אייר מתחילה לטוס לנתב"ג מקהיר - בשלב ראשון ארבע פעמים בשבוע. החברה תטוס במטוסיה הרשמיים ולא תחת המותג אייר-סיני או במטוסים מולבנים@sharonidan — כאן חדשות (@kann_news) September 13, 2021

ولم تصدر الشركة المصرية أي بيان رسمي بشأن تسيير رحلاتها إلى تل أبيب حتى الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش.

وشهدت العلاقات الإسرائيلية- المصرية خلال الآونة الأخيرة تحسنا ملحوظا، وسط قيام مصر بدور الوساطة بين إسرائيل وحركة "حماس" بقطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمدينة شرم الشيخ المصرية، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية معلقة: "هذا هو أول لقاء علني بين زعيم مصري ورئيس وزراء إسرائيلي على التراب المصري".

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