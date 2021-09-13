العقم، الجلطات، الخناقات، الموت المباشر، والعديد من المخاطر والتحذيرات أحاطت بلقاح فيروس كورونا، وجعلته مثيراً للخوف أكثر من الإصابة بالمرض بحد ذاته، وتسببت بإحجام البعض عن تلقي التطعيم في جميع الدول.

سوريا لم تكن بمنأى عن هذه المخاوف، فأضاف "لقاح كورونا" عاملاً جديداً على قائمة مخاوف السوريين، والتي بدأت منذ عقد من الزمن مع سنوات الحرب الطويلة، حيث بلغت نسبة من تلقوا اللقاح 4% فقط من السكان بحسب تصريح سابق لمدير عام مشفى المواساة، الدكتور عصام الأمين، الذي أكد وجود حالة من التردد إزاء تلقي اللقاح.

وزير الصحة: تلقيت "سبوتنيك"

"الإقبال على اللقاح كان ضعيفاً"، هكذا يصف وزير الصحة السوري، الدكتور، حسن الغباش، نسبة التطعيم في سوريا، ويبين في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الوزارة أطلقت حملة وطنية لحث السوريين على التطعيم، وأثمرت هذه الحملة عن حصول 80 ألف شخص حتى الآن على لقاح كورونا ضمن الحملة التي انطلقت في الخامس من أيلول الجاري وتستمر لغاية السادس عشر منه بأكثر من 400 مركز معتمد وفريق جوال في مختلف المحافظات السورية.

© Sputnik . Mohammad Damour رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟

وبين الغباش أن اللقاحات متوفرة في جميع المراكز المخصصة للتطعيم، بدءاً من اللقاح الروسي إلى الصيني، السويدي، البريطاني والأمريكي، مشيراً إلى أنه تلقى لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وأكد الغباش أن الوزارة متشددة بموضوع حفظ اللقاح وتقديمه بشكل آمن وضمن شروط نموذجية، وأنها ستسعى لنشر الوعي بضرورة الإسراع بعملية أخذ اللقاح.

© Sputnik . Mohammad Damour رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟

متوفر للجميع

من جانب آخر، أكد مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، الدكتور توفيق حسابا، أنه بالتزامن مع وصولنا للذروة الرابعة للجائحة، تقدم الوزارة اللقاح لكافة الأعمار، ما يؤدي لتمنيع شريحة واسعة من السكان، مع الأخذ بالاعتبار أن اختيار نوع اللقاح يكون حسب رغبة المتلقي.

© Sputnik . Mohammad Damour رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟

ولفت حسابا في حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن الحملة تهدف إلى الوصول إلى شريحة واسعة من المجتمع وخاصة مع تسجيل زيادة في عدد الإصابات لافتاً إلى أن عدد متلقي اللقاح في المشفى يتراوح بين 800 وألف شخص يومياً بشكل وسطي بمختلف أنواع اللقاح.

العديد ممن تلقوا اللقاح، أكدوا في حديثهم لـ "سبوتنيك"، أن إجراءات التطعيم بسيطة وتتم بسرعة وسلاسة، وأن المراكز المعنية بالتطعيم متعاونة جداً، لكن برغم مجانية اللقاح وسهولة التطعيم إلا أن هناك نسبة كبيرة من السوريين لا زالت ترفض تلقي اللقاح حتى الآن.

© Sputnik . Mohammad Damour رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟

لا دراسات كافية

الدكتورة، منى خضور، طبيبة جلدية، توضح في حديثها لـ "سبوتنيك" أنها ترفض تماماً تلقي اللقاح، بسبب قلة الدراسات والأبحاث العلمية التي أجريت على اللقاحات، والآثار الجانبية الشديدة التي يعاني منها بعض من تلقوا اللقاح والتي تفوق الإصابة بالمرض في بعض الحالات، بالإضافة إلى التركيز على الجانب التجاري والمادي للقاحات أكثر من الجانب الإنساني.

© Sputnik . Mohammad Damour رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟

د. زياد الشاهين، طبيب أسنان، أيضاً يرى أن فيروس كورونا المستجد يتطور باستمرار، ولا يرى جدوى من تلقي اللقاح لأن الفيروس يطور من نفسه، كما أن العديد من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أصيبوا بالفيروس مرة ثانية.

العوا: نسبة متوسطة

عضو الفريق الاستشاري لوباء كورونا، الدكتور نبوغ العوا، أكد في حديثه لـ "سبوتنيك" أن نسبة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح تعتبر مقبولة قياساً بعدد سكان سوريا، ومحدودية الإقبال أمر موجود في جميع دول العالم وليس فقط في سوريا، وهذا يعود إلى قلة الثقة باللقاح لأن الفيروس جديد والدراسات التي أقيمت عليه لم تأخذ الوقت الكافي.

رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ © Sputnik . Mohammad Damour

رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ © Sputnik . Mohammad Damour

رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ © Sputnik . Mohammad Damour

رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ © Sputnik . Mohammad Damour

رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ © Sputnik . Mohammad Damour

رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ © Sputnik . Mohammad Damour

رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ © Sputnik . Mohammad Damour

رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ © Sputnik . Mohammad Damour 1 / 8 © Sputnik . Mohammad Damour رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟

ولفت العوا إلى أن هناك تردد في تلقي اللقاح حتى في الكوادر الطبية بسبب المخاوف من عجالة الدراسات التي تمت عليه، والخوف من مضاعفاته، برغم من أن منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن حدوث جلطات دموية لدى متلقي لقاح أسترازينيكا فقط هي آثار جانبية ونادرة، أما باقي أنواع اللقاحات فهي آمنة بشكل كامل.

وأكد العوا أن اللقاح آمن وموثوق بشكل كامل ومنظمة الصحة العالمية هي المسؤولة عن توزيعه لجميع دول العالم وليس إلى سوريا فقط، وأن وزارة الصحة تبذل جهوداً كبيرة من ناحية الحفاظ على اللقاحات وإعطائها للمواطنين.