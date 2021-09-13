الإمارات تدرج أشخاصا من جنسيات مختلفة على لائحة الإرهاب

أدرجت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، 38 فردا و15 كيانا على لائحة الإرهاب، وهي القائمة المعتمدة في البلاد والمدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جاء القرار في إطار حرص أبوظبي على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.

ونشرت الوكالة الرسمية أسماء وجنسية الأسماء التي أدرجت على لائحة الإرهاب، وبينهم 4 أشخاص يحملون الجنسية الإماراتية، و8 يمنين و6 يحملون الجنسية النيجيرية، و5 يحملون الجنسية الإيرانية، ضمن القائمة كذلك 4 سوريين، ولبنانيان وعراقيان وسعودي وهندي وأفغانستاني، بريطاني وروسي وأردني، وشخص يحمل جنسية سانت كيتس ونيفيس إحدى دول الكاريبي.

وطالب القرار الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة.

وفي 2018 أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن "مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة".