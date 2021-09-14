مصر: حريصون على تقديم مشاركة متميزة في فعاليات إكسبو 2020 في دبي

وقالت الوزيرة نيفين جامع: "إن الدولة المصرية تعول على مشاركتها بجناح متميز في هذه المناسبة وتستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في إكسبو، وذلك بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة، فضلاً عن حركة التنمية المستدامة التي خاضت مصر غمارها على مدار السنوات القليلة الماضية"، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الداخلية والخارجية بالجناح المصري بإكسبو 2020 دبي، ووضع اللمسات النهائية للمحتوى الذي سيتم عرضه بالجناح المصري وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية ليعكس المحتوى ثقل ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي، وفقا لما ذكرته صحيفة العين الإماراتية.

وأوضحت جامع أن "مبنى الجناح المصري المشارك بإكسبو يعكس الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات"، مشيرة إلى أن الجناح المصري سيتضمن فرصا جيدة لعقد لقاءات بين الشركات بهدف إبرام صفقات تجارية واستثمارية.

واستعرضت الوزيرة آخر التطورات المتعلقة بنقل التابوت المصري المكتشف مؤخراً بمنطقة سقارة الأثرية، والذي سيتم عرضه بالجناح المصري بإكسبو، حيث من المقرر وصول التابوت لمقر الجناح خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لبدء عرضه بالجناح اعتباراً من مراسم الافتتاح، مشيرةً إلى أنه سيتم أيضاً عرض عدد من المستنسخات الأثرية بالجناح المصري بالمعرض بما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من الإقبال من جموع الزائرين المهتمين بالآثار والحضارة المصرية العريقة.

من جانبه، أوضح رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي أحمد مغاوري أنه من المقرر المشاركة بعدد من الأحداث والفعاليات الدولية خلال مدة إكسبو، التي تبلغ 6 أشهر وتضم الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني والسياحة والتنمية المستدامة والصحة والزراعة وتحسين مستوى المعيشة والمرأة والشباب.