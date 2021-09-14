العراق: لن نتغاضى عن انتهاكات إيران وتركيا في بلادنا

أكدت العمليات المشتركة العراقية أن بغداد لن تتغاضى عن اعتداءات وانتهاكات إيران وتركيا لأراضيها.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية، تحسين الخفاجي، في تصريحات مع " شبكة رووداو " الكردية إن "إقليم كردستان تعرض لاعتداءات متكررة من الجانبين التركي والإيراني والآن من قبل الطائرات المسيرة".

وشدد على أن "هذه الهجمات مدانة، ولا نسمح بأن يتم الاعتداء على أهدافنا الحيوية ولا أن تستخدم أراضينا للاعتداء على أحد"، مؤكدا أن بلاده ستقرر إما الذهاب إلى الحلول الدبلوماسية أو اتخاذ إجراءات رادعة أخرى".

وتعرض مطار أربيل، السبت الماضي، إلى هجوم بطائرات مسيرة، دون أن يسفر الهجوم عن أي أضرار بشرية. وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان، أنه "تم استهداف مطار أربيل الدولي بطائرات مسيرة محمّلة بمواد متفجرة".

كما أعلنت قيادة البيشمركة الكردية أن الحرس الثوري الإيراني نفذ صباح أمس الاثنين هجمات على مرتفعات إقليم كردستان العراق، كما قصفت المدفعية الإيرانية ناحية سيدكان الحدودية التابعة لقضاء سوران شمال شرقي مدينة أربيل.

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