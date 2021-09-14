السعودية تعلن تحديث إجراءات دخول القادمين للملكة

حدثت هيئة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية تعليماتها بشأن إجراءات دخول القادمين إلى المملكة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها.

وأصدرت الهيئة تعليماتها الجديدة إلى جميع شركات الطيران العاملة في المملكة، مؤكدة على أن التعليمات الجديدة سيبدأ العمل بها اعتباراً من يوم الخميس 23 سبتمبر الجاري، بحسب ما نقل موقع صحيفة "عكاظ".

ومن بين التعليمات الجديدة أنه سيكون على القادم إلى المملكة وغير محصن وحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة أن يقدم فحصًا بتقنية (PCR) سلبيا لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير.

وفي هذه الحالة تطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا خلال (24) ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول.

وشددت هيئة الطيران أنه سيكون على القادم الالتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق "توكلنا" في خدمة التسلسل الزمني.

وأشارت الهيئة إلى مدة الحجر المؤسسي تنتهي بظهور نتيجة سلبية للفحص.

ووفقا للتحديثات التي أصدرتها هيئة الطيران المدني في السعودية سيكون على القادم الذي استكمل أحد اللقاحات غير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة أو استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة، أن يقدم فحصًا بتقنية (PCR) سلبيا لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير.

وأشارت إلى أنه كذلك سيطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا خلال (24) ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول، على أن تنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة سلبية للفحص.

وأكدت الهيئة على أنه يسمح بدخول المرافقين مع المحصنين من ذويهم، أولًا: تطبق على غير المحصن من المرافقين دون سن 18 عاماً إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة خمسة أيام، على أن يتم إجراء فحص كورونا (لمن أتم ثمانية أعوام فما فوق) في اليوم الخامس، ويلتزم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة. ثانيًا: تطبق على غير المحصن من المرافقين الذي أتم 18 عاماً فما فوق، إجراءات الحجر الصحي المؤسسي.

وشددت هيئة الطيران المدني على أنه يجب أن يستكمل المقيم جرعات اللقاح المتوافرة بالمملكة بعد انتهاء مدة الحجر المؤسسي، وعلى من استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في المنظمة وغير المعتمدة في المملكة (حاليا لقاح ساينوفارم ولقاح ساينوفاك) أن يحصل على جرعة منشطة من أحد اللقاحات المتوافرة في المملكة بعد الوصول.

ولفتت إلى أنه كذلك يجب على القادمين التسجيل في منصة "قدوم" قبل الوصول إلى المملكة، مؤكدة على أنه ستطبق إجراءات العزل حسب بروتوكولات وزارة الصحة لمن تظهر نتيجة عينة فحصه إيجابية خلال فترة الحجر الصحي المؤسسي، ولا يعتد بالتعافي من الإصابة بفيروس كورونا كمبرر لعدم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي.

وأشارت الهيئة إلى تعديل إجراءات الحجر الصحي المنزلي للمواطنين والمواطنات، بحيث يطبـق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمـدة خمسة أيـام، وأن يتـم إجـراء فحـص كورونا لهـم فـي اليوم الخامس مـع تطبيـق الإجـراءات الاحترازيـة التـي تحددهـا وزارة الصحـة.

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