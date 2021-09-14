وزير خارجية جيبوتي يعلق على أنباء تدهور صحة الرئيس خلال علاجه في فرنسا

علق وزير الخارجية الجيبوتي، محمود علي يوسف، على تقارير إخبارية أفادت بدخول الرئيس إسماعيل عمر جيله، في حالة صحية حرجة، خلال العلاج في فرنسا.

القاهرة - سبوتنيك. وقال يوسف، عبر "تويتر" إن "الرئيس إسماعيل عمر جيلة بصحة جيدة، رغم الشائعات. حيث أصيب بالإرهاق لعدم أخذه قسطا من الراحة في فترة الصيف".

وأضاف أن الرئيس "يجري الآن بعض الفحوصات الطبية خارج البلد، وسوف يستأنف مهامه في الأيام القادمة".

جدير بالذكر، أن الرئيس الجيبوتي جيله، تولى في 15 أيار/ مايو الماضي، رئاسة البلاد في ولاية خامسة، بعد فوزه في الانتخابات، التي أجريت في نيسان/أبريل الماضي.

وتولى إسماعيل عمر جيله (73 عاما) السلطة في جيبوتي منذ عام 1999؛ وأعيد انتخابه في 9 نيسان/أبريل الماضي، لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، في انتخابات قاطعتها المعارضة.

ودعا الرئيس جيله الدول الأفريقية إلى الوحدة والتضامن وشدد على أن "أفريقيا ستكون قوية إذا كانت متحدة وستكون غنية إذا تضامنا مع بعضنا البعض... وسوف نسعى إلى تحقيق رؤيتنا المشتركة لوجود دول قوية وفعالة"، وشدد على ضرورة تجاوز "الصراعات المميتة" في أفريقيا.