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    جمال في صحراء ليوا، على بعد حوالي 250 كيلومترا غرب إمارة أبو ظبي الخليجية، 9 يناير 2021

    علماء يكشفون سر تماثيل الجمال العملاقة في شمال الجزيرة العربية

    © AFP 2021 / Karim Sahib
    العالم العربي
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    استخدم علماء الآثار مجموعة معقدة من الأساليب لتحديد تاريخ صور الإغاثة الفريدة في معسكر الجمال في شمال شبه الجزيرة العربية.

    وأشارت دراسة نشرها العلماء في مجلة "تقارير العلوم الأثرية" إلى أن أشكال الحيوانات بالحجم الطبيعي صنعت في العصر الحجري الحديث.

    وقام باحثون من وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية وجامعة الملك سعود بالتعاون مع باحثين ألمان من معهد ماكس بلانك لتاريخ الإنسانية وآخرين من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، ببحث واسع النطاق حول تأريخ النصب الفريد لأول مرة.

    لتحديد عمر الآثار، استخدم المؤلفون عددًا من الأساليب العلمية، بما في ذلك تحليل مسارات الأدوات وتقييم أنماط التعرية ومقياس الطيف الضوئي للأشعة السينية (pXRF) لقياس كثافة الرواسب المعدنية من شظايا منشقة، بالإضافة إلى ذلك، قام علماء الآثار بالتنقيب بالقرب من النصب التذكاري واكتشفوا أدوات حجرية، وكذلك حفريات للحيوانات، تمكنوا حتى الآن من التأريخ بالكربون المشع.

    أظهر تحليل مشترك للنتائج أن المنحوتات تم إنشاؤها باستخدام الأدوات الحجرية في الألفية السادسة قبل الميلاد. في ذلك الوقت، كانت المناظر الطبيعية المحلية تتكون من مروج شبيهة بالسافانا مع بحيرات وأشجار قائمة بذاتها، حيث كان الناس البدائيون يرعون الماشية والأغنام والماعز، وتم العثور على الخيول البرية والجمال في المنطقة المجاورة.

    يعتقد المتخصصون في نحت الحجر، الذين كانوا جزءًا من الفريق أن كل من النقوش البارزة تتطلب 10-15 يومًا من العمل لإكمالها، وخلالها اضطر المصمم إلى شحذ الأداة أو تغييرها بشكل متكرر. بناءً على حقيقة أن أقرب نتوءات الصوان الطبيعي التي صنعت منها الأدوات تقع على مسافة 15 كيلومترًا من موقع التماثيل، ولإنتاج هذا الأخير، كان من الضروري أولاً بناء منصة عمل وإعداد العديد من الأدوات، ويعتقد المؤلفون أن المنحوتات الرائعة تم إنشاؤها من خلال جهود مجموعة كبيرة من الناس.

    وقال مؤلفو الدراسة: "يمكننا الآن ربط مخيم الجمل بفترة ما قبل التاريخ، عندما رسم الرعاة في شمال الجزيرة العربية لوحات الكهوف وبنوا هياكل حجرية كبيرة تسمى الشوارب. أنشئوا نصب تذكارية".

    تعتبر النقوش الضخمة في مخيم الجمل في شمال الجزيرة العربية فريدة من نوعها - ثلاثة نتوءات صخرية مزينة بنقوش طبيعية بالحجم الطبيعي للإبل والخيليات. في المجموع، اكتشف علماء الآثار 21 نقشًا. بناءً على أوجه التشابه مع الفن الموجود في البتراء بالأردن، تم تأريخ النصب الصخري مبدئيًا إلى العصر النبطي - قبل 2000 عام، ولكن لا توجد تحديدات دقيقة للعمر حتى الآن.

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