أمير قطر يؤكد للمنفي دعم الدوحة لوحدة واستقرار ليبيا

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، استمرار دعم الدوحة لما من شأنه تعزيز وحدة واستقرار ليبيا.

وقال الديوان الأميري القطري، في بيان له، إن أمير قطر "ناقش خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى الأوضاع في ليبيا".

من جانبه، أكد المنفي، في بيان أصدره المجلس الرئاسي الليبي، على عمق العلاقات بين البلدين، وأن تلبية زيارة قطر تأتي في إطار رسم استراتيجية جديدة للعلاقات بين البلدين، مبنية على الشراكة الحقيقية، والمصالح المشتركة.

سمو أمير البلاد المفدى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالديوان الأميري صباح اليوم. #قناhttps://t.co/KJfoCaZ6Ko pic.twitter.com/had2utkOc9 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 15, 2021

تأتي الزيارة في وقت تشهد فيه ليبيا خلافات داخلية بعدما صادق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن خطوته لاقت اعتراضا من المجلس الأعلى للدولة وعدد من النواب الذين اتهموه بعدم عرض النصّ على التصويت البرلماني، فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، تسلمها رسميا قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره البرلمان.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من آذار/مارس الماضي؛ لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.