السلطات السورية تسوي أوضاع 600 مطلوب في دير الزور... صور

في إطار المصالحات الوطنية ومراسيم العفو الصادرة عن الرئيس السوري بشار الأسد، وبالتنسيق مع مركز المصالحة الروسي، تم تسوية أوضاع 600 مواطن من أبناء محافظة دير الزور، شرقي سوريا.

وجه محافظ دير الزور القاضي فاضل نجار، الدعوة لجميع أبناء الوطن للعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية والمساهمة في إعادة إعمار الوطن الذي طالته يد الإرهاب خلال سنوات الحرب.

السلطات السورية تسوي أوضاع 600 مطلوبا في دير الزور شرق البلاد

كما قال الجنرال فلادغان رئيس مركز المصالحة الروسي في دير الزور: نحن نشكر الدولة السورية على ما تقدمه من تسهيلات لعودة المواطنين إلى منازلهم وقراهم، ونحن بدورنا نقدم لهم المساعدات تشجيعا لهم للعودة إلى منازلهم وحياتهم الطبيعية.

© Sputnik . Farouq Modhi تسوية أوضاع 600 مواطن من أبناء محافظة دير الزور شرقي سوريا، 15 سبتمبر 2021

من جهته، أكد أمين فرع حزب "البعث العربي الاشتراكي" في دير الزور، رائد الغضبان، حرص الدولة السورية على استعادة واستيعاب كل أبنائها ومن هذا المنطلق كانت مراسيم العفو مستمرة ومتواصلة من الرئيس بشار الأسد لكل من لم تتلطخ يداه بدماء السوريين.

وتمت تسوية أوضاع المواطنين بحضور عضو اللجنة المركزية، أمين فرع حزب "البعث العربي الاشتراكي" رائد الغضبان، وفاضل نجار محافظ ديرالزور، وعدد من ضباط قادة الجيش العربي السوري وممثلين عن مركز المصالحة الوطنية بدير الزور.