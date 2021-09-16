نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم الخميس، إلى الجزائر في زيارة رسمية.

وقال الكوني في تصريحات صحفية بعد وصوله إلى الجزائر، اليوم الخميس: "أنا هنا للقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإطلاعه على مجريات الزيارات، التي قادتني إلى دول جوار ليبيا"، مضيفا: "نحن في زيارات متتالية مع الجزائر لإحاطة الرئيس تبون بما يجري في ليبيا وأيضا علاقاتنا مع دول الجوار".

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🟠نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي #موسى_الكوني : أنا هنا للقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاطلاعه على مجريات الزيارات التي قادتني الى دول جوار ليبيا

🟠نحن في زيارات متتالية مع #الجزائر لإحاطة الرئيس #تبون بما يجري في ليبيا وايضا علاقاتنا مع دول الجوار pic.twitter.com/w4J9caATAW — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) September 16, 2021

وفي نهاية يوليو/أيلول الماضي، قام رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، بزيارة رسمية إلى الجزائر دامت يومين.

وخلال زيارته، حظي المنفي باستقبال رسمي من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مقر رئاسة الجمهورية.

واستقبل المنفي، على انفراد، كل من رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

وجاءت زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى الجزائر في إطار مواصلة التعاون وتأكيد متانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين"، حسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.