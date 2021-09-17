إعلام: السفير السعودي في لبنان يغادر بشكل عاجل إلى الرياض

أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الجمعة، عن مغادرة السفير السعودي لدى لبنان إلى الرياض بشكل عاجل.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة، أن السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، غادر بيروت بشكل عاجل متوجها إلى بلاده.

وأشارت المصادر إلى أن مغادرة السفير إلى بلاده جاءت للتشاور، دون إيضاح الأسباب.

جدير بالذكر أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وقّعا الجمعة الماضية في قصر بعبدا، على مرسوم تشكيل الحكومة، بحضور رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وذلك بعد فراغ حكومي استمر لأكثر من عام.

وتعهدت حكومة ميقاتي بالقيام بالإصلاحات الضرورية لإنقاذ لبنان، ووقف الانهيار الذي يعاني منه منذ أزمة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس من العام الماضي.