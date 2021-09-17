الموسيقى الكلاسيكية الروسية تصدح في قلعة بعلبك الأثرية... صور 

بين جدران "معبد باخوس" في قلعة بعلبك الأثرية بلبنان، صدحت موسيقى جوقة دير سيرتنسكي بقيادة نيكولا جيلا، مساء أمس الخميس، وسط حضور حاشد.

شهدت هياكل قلعة بعلبك حفلاً موسيقياً للجوقة الروسية نظمه البيت الروسي في بيروت والمركز الثقافي الروسي اللبناني في بعلبك، برعاية بلدية بعلبك.

خلال الأمسية الموسيقية، قدمت جوقة دير سيرتنسكي أجمل المقطوعات الموسيقية الروسية والعالمية الكلاسيكية والتقليدية.

© Sputnik . Zahraa Al-Amir الموسيقى الكلاسيكية الروسية تصدح من قلعة بعلبك الأثرية، لبنان 16 سبتمبر 2021

قال رئيس المركز الثقافي الروسي في بعلبك ناجي العطار لوكالة "سبوتنيك" إن: "هذه الأمسية تتويج لسنوات من التعاون اللبناني الروسي وخاصة في المجال الثقافي، ونعتبره تتويجا للعلاقات بين البيت الروسي في بيروت والمركز الثقافي الروسي في بعلبك، وخاصة هذه الجوقة الرائعة صدحت بين جدران معبد باخوس".

© Sputnik . Zahraa Al-Amir الموسيقى الكلاسيكية الروسية تصدح من قلعة بعلبك الأثرية، لبنان 16 سبتمبر 2021

وأشار إلى أن التاريخ الروسي واللبناني التقوا في قلعة بعلبك التي لها رمزية عالمية من خلال مهرجاناتها وموقعها وتراثها.

© Sputnik . Zahraa Al-Amir الموسيقى الكلاسيكية الروسية تصدح من قلعة بعلبك الأثرية، لبنان 16 سبتمبر 2021

كما أكد العطار أن هذه الأمسية تشكل بداية لتعاون فني قادم، مضيفاً: "سنبدأ بخطوات مقبلة طالما أننا وضعنا اللبنة الأولى لهذا التعاون بين روسيا الاتحادية والجمهورية اللبنانية فنياً في مدينة بعلبك".

هذا وستقدم الجوقة الروسية حفلاً ثانياً اليوم الجمعة في كنيسة سانت جوزيف في بيروت.

© Sputnik . Zahraa Al-Amir الموسيقى الكلاسيكية الروسية تصدح من قلعة بعلبك الأثرية، لبنان 16 سبتمبر 2021

وكان مثل الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الدولي، المستشار الثقافي لسفارة روسيا الاتحادية في بيروت، فاديم زايتشكوف، قد أعلن أن الدولة الروسية بصدد تقديم 150 فلتر تعقيم مياه للمدارس الرسمية ضمن نطاق محافظة بعلبك الهرمل. لافتاً إلى أن "روسيا تتطلع إلى تنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة مع لبنان".