الموسيقى الكلاسيكية الروسية تصدح في قلعة بعلبك الأثرية... صور 

شهدت هياكل قلعة بعلبك حفلاً موسيقياً للجوقة الروسية نظمه البيت الروسي في بيروت والمركز الثقافي الروسي اللبناني في بعلبك، برعاية بلدية بعلبك.
خلال الأمسية الموسيقية، قدمت جوقة دير سيرتنسكي أجمل المقطوعات الموسيقية الروسية والعالمية الكلاسيكية والتقليدية.
قال رئيس المركز الثقافي الروسي في بعلبك ناجي العطار لوكالة "سبوتنيك" إن: "هذه الأمسية تتويج لسنوات من التعاون اللبناني الروسي وخاصة في المجال الثقافي، ونعتبره تتويجا للعلاقات بين البيت الروسي في بيروت والمركز الثقافي الروسي في بعلبك، وخاصة هذه الجوقة الرائعة صدحت بين جدران معبد باخوس".
وأشار إلى أن التاريخ الروسي واللبناني التقوا في قلعة بعلبك التي لها رمزية عالمية من خلال مهرجاناتها وموقعها وتراثها.
كما أكد العطار أن هذه الأمسية تشكل بداية لتعاون فني قادم، مضيفاً: "سنبدأ بخطوات مقبلة طالما أننا وضعنا اللبنة الأولى لهذا التعاون بين روسيا الاتحادية والجمهورية اللبنانية فنياً في مدينة بعلبك".
هذا وستقدم الجوقة الروسية حفلاً ثانياً اليوم الجمعة في كنيسة سانت جوزيف في بيروت.
وكان مثل الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الدولي، المستشار الثقافي لسفارة روسيا الاتحادية في بيروت، فاديم زايتشكوف، قد أعلن أن الدولة الروسية بصدد تقديم 150 فلتر تعقيم مياه للمدارس الرسمية ضمن نطاق محافظة بعلبك الهرمل. لافتاً إلى أن "روسيا تتطلع إلى تنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة مع لبنان".
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