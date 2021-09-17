إجراءات مشددة لحماية مواقع أثرية نفيسة جنوبي العراق... صور

أعلن مفتش آثار وتراث محافظة ذي قار، عامر عبد الرزاق، في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم، عن تأمين تأهيل طريق استراتيجي يؤدي إلى أكثر من 15 موقعا أثريا جنوبي العراق.

وأوضح عبد الرزاق، أن آثار ذي قار بالتعاون مع الحكومة المحلية في قضاء الرفاعي "الذي يعد من المدن الكبيرى والمهمة في المحافظة"، تؤمن تأهيل طريق 17 كم لحماية المواقع الأثرية.

وأضاف، أن عملية تأهيل الطريق تضمنت تسوية طريق بطول 17 كم يمتد من جسر الهولندي قرب ناظم رقم 4 بمحاذاة نهر الهولندي حتى منطقة الغابات في قضاء الفجر الاستراتيجي الواقع في تقاطع أربع محافظات هي "ذي قار وميسان وواسط والديوانية" وسط وجنوبي البلاد.

وأفاد عبد الرزاق، بأن هذا الطريق يؤمن حركة السيارات بعمليات التفتيش للمواقع الأثرية ودوريات الحماية للوصول إلى أكثر من 15 موقعا أثريا ومنها مواقع "جوخه، وأم العقارب، والعطيشية، وشميت، وفروة".

© Sputnik موقع أثري في ذي قار، جنوب العراق 17 سبتمبر 2021

وتشهد محافظة ذي قار المدينة التي انطلق منها أول حرف للكتابة للعالم، توافد أعداد كبيرة من السائحين الأجانب من مختلف الدول، لاسيما بعد زيارة الحبر الأعظم البابا فرنسيس إلى مدينة أور التاريخية التي تضم موطن الديانات السماوية الثلاث، التي انطلق منها حرف الكتابة الأول إلى العالم.

© Sputnik موقع أثري في ذي قار، جنوب العراق 17 سبتمبر 2021

وكان بابا الفاتيكان قد زار ذي قار التي تضم عددا كبيرا من المواقع الأثرية النفيسة، في السادس من آذار العام الجاري، مما أنعش توافد السياح الأجانب إلى أور، حيث بيت النبي إبراهيم أبو الأنبياء الذي ولد عام 2000 قبل الميلاد.