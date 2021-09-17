الصحة العالمية تؤكد مواصلة دعمها لتونس

أكدت منظمة الصحة العالمية على عزمها مواصلة الوقوف إلى جانب تونس في تنفيذ استراتيجيتها الصحية، وخاصة فيما يتعلق بالتصدي لجائحة كورونا.

وحسب بيان الصحة التونسية، جاء ذلك خلال لقاء المكلف بتسيير أعمال الوزارة علي المرابط، بممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إيف سوتيران، أمس الخميس.

وأضاف البيان أن اللقاء كان مناسبة لاستعراض مختلف أوجه التعاون بين المنظومة الصحية التونسية ومنظمة الصحة العالمية وخاصة في مجال مجابهة جائحة كورونا.

وبدوره، ثمن المسؤول التونسي دور المنظمة في دعم جهود الوزارة، فيما أكد ممثل منظمة الصحة العالمية عن عزم الهيئة الأممية على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس في تنفيذ استراتيجيتها الصحية.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 3 ملايين شخص، استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين و14 ألف شخص حصلوا على لقاحات كورونا، من بينهم مليونان و302 ألف حصلوا على جرعتين من اللقاحات.

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