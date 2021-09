محمد بن سلمان يكرم بطلا سعوديا... والأخير: شرفتني بأعظم إنجاز في حياتي

تشرفت بتكريمي من سمو سيدي #ولي_العهد. اكرمتني سيدي وشرفتني بأعظم انجاز في حياتي. سيبقى هذا اليوم عالقاً في ذهني ما دمت حي🇸🇦💚



I had the enormous honor to meet The Crown Prince. I would like to express my deep gratitude and appreciation to HRH for his generosity and usual support pic.twitter.com/KOEUdbqwtK