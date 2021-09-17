محمد بن سلمان يكرم بطلا سعوديا... والأخير: شرفتني بأعظم إنجاز في حياتي

شارك بطل العالم في مجال الرياضات الإلكترونية، سعود الدوسري، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورة من تكريم ولي عهد السعودية له.
ووجه الدوسري رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان هي: "تشرفت بتكريمي من سمو سيدي ولي العهد، أكرمتني سيدي وشرفتني بأعظم إنجاز في حياتي. سيبقى هذا اليوم عالقا في ذهني ما دمت حيا".
تشرفت بتكريمي من سمو سيدي #ولي_العهد. اكرمتني سيدي وشرفتني بأعظم انجاز في حياتي. سيبقى هذا اليوم عالقاً في ذهني ما دمت حي🇸🇦💚— مساعد الدوسري (@Msdossary7) September 16, 2021
I had the enormous honor to meet The Crown Prince. I would like to express my deep gratitude and appreciation to HRH for his generosity and usual support pic.twitter.com/KOEUdbqwtK
يشار إلى أن مساعد الدوسري هو أول فائز في الدوري السعودي الإلكتروني، وبطل كأس "eMBS" السعودي، كما فاز بمسابقة "FUT Champion" 3 مرات، ولاعب "eSport" لعام 2018، كما أنه توج بطلا للعالم لجهاز "إكس بوكس" في 2019، وأصبح بطل العالم في عامين متتاليين في لعبة "فيفا" للمرة الأولى في تاريخها، وبطل العالم لجهاز "إكس بوكس" في 2019.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية للمملكة العربية السعودية "واس" بأن ولي العهد "قدم تبرعا سخيا إضافيا بمبلغ 10 ملايين ريال للمنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"".
وأضافت: يأتي ذلك "امتدادا لتبرعه السابق لها في شهر رمضان الماضي، وانطلاقا من حرصه على دعم وتمكين قطاع العمل الخيري".
وتعمل منصة "إحسان على تطوير الحلول التقنية المتقدّمة واستثمار البيانات والذّكاء الاصطناعي بهدف تعظيم أثر المشاريع والخدمات الخيرية والتنموية واستدامتها.
و"أحسان" منصة وطنية سعودية للعمل الخيري تأسست عام 2019 وتعمل وتعمل تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي .
تسعى "إحسان" إلى تعظيم أثر القطاع الخيري وتمكينه رقمي، وتعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة.
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