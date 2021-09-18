صحفية لبنانية توجه طلبا خاصا للمتحدث الرسمي باسم كتائب القسام (فيديو)

وقالت الصحفية الللبنانية، سنا كجك، المناصرة للقضية الفلسطينية والمتابعة للشأن الإسرائيلي عن المتحدث الرسمي باسم الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الملقب بأبو عبيدة: "وها قد أتى من ترعب عيناه عدونا إنه "ابو الكوفية” الحمراء يحترمه الخصم ويحبه الصديق ويهابه العدو!".
#تحية_لملك_الحرب_النفسية_الاعلامية ضد_العدو_الاسرائيلي_#ابو_عبيدة_ pic.twitter.com/LBGio9qgQG
— 🇱🇧سنا كجك (@sanakojok) September 17, 2021
وأضافت قائلة: "إنه الملثم الوسيم الذي ينصت العالم لسماعه عند كل إطلالة تلفزيونية يمتلك من الكاريزما ما يجعلك تستمع اليه ولو تحدث لساعات وساعات!!! إنه "ابو عبيدة" الناطق العسكري باسم كتائب القسام.
وتابعت قائلة: "تحية لهذا البطل الشجاع الذي يتقن استعمال كل مفاتيح الحرب النفسية الاعلامية ضد العدو بصوته المخملي وبأصبعه المرفوع عند لحظات التهديد والوعيد استطاع ان يشغل بال القادة الصهاينة وإعلامهم خير قائد يقود الحرب النفسية الاعلامية ويواجه راس حربة الاعلام الاسرائيلي المتحدث باسم جيش العدو للاعلام العربي أفيخاي أدرعي الذي يخوض ضدنا معركة "اسقاط الوعي" العربي ويتوجه إلى شبابنا لغسل ادمغتهم بأكاذيب السلم والسلام".
#ابو_عبيدة_فلتعلم_
اني بحبك كتير..وها انا اعلنها امام الملأ!!اسمعها!!! pic.twitter.com/FZSldgp8LL
— 🇱🇧سنا كجك (@sanakojok) September 17, 2021
وختمت كجك في كلامها متوجهة لأبو عبيدة: "أما عني فأنت بوصلة كلماتي وصوتك رنين حروفي وبحضورك يشمخ قلمي إن سألتهم عني فسيقولون لك: انها نصفك الآخر بجهاد الكلمة والصوت والصورة!".
وأضافت: " فهيا..يا وسيمنا اقرأ مقالي وما بين سطوره إن وصلك وأقول لك:أنا "بستناك"!!!ناطرتك".
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