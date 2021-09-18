البرلمان العربي: إعدام الحوثيين 9 أشخاص بينهم قاصر جريمة إرهابية

أدان البرلمان العربي إقدام جماعة أنصار الله (الحوثيين) على إعدام 9 أشخاص بينهم قاصر في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال البرلمان العربي في بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه إنه يدين "استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة ما يتعلق بأقدس وأسمى هذه الحقوق على الإطلاق وهو الحق في الحياة".

وذكر أنها قامت "بإعدام 9 أشخاص من بينهم قاصر في العاصمة صنعاء، في جريمة إرهابية جديدة".

وشدد البرلمان العربي على ضرورة التكاتف الدولي والعمل الجاد "من أجل ردع هذه الميليشيا الإرهابية التي لا تبالي بأي قوانين دولية".

وحذر من أن تقاعس المجتمع الدولي سوف يشجع "هذه الميليشيا الانقلابية على الاستمرار في أعمالها الإرهابية".

وفي السياق ذاته، دعا البرلمان العربي جميع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة "هذا العمل الإرهابي الجبان".

وطالب باتخاذ ما يلزم من "إجراءات قانونية لضمان محاكمة مرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية، التي تضاف إلى السجل الإرهابي الجبان لميليشيا الحوثي الانقلابية".

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