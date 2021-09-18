مركز إحصاء عربي يكشف نسب التعافي من كورونا في دول الخليج

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم السبت، عن نسب التعافي من فيروس كورونا في دول الخليج.

ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم السبت، أكد من خلالها أنه بحسب إحصاءات فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج، حتى أمس الجمعة، كان إجمالي الإصابات المؤكدة 2,502,040 إصابة.

📊 إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 17 سبتمبر 2021م



🔵 2,502,040 الإصابات المؤكدة

🟢 2,464,897 حالات التعافي

🔴 19,243 حالات الوفاة (يرحمهم الله)

💉 73,997,220 اللقاحات المعطاة#الإحصائي_الخليجي pic.twitter.com/NkPxWnj0Lq — مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) September 18, 2021

وبحسب المركز نفسه، فإن إجمالي حالات التعافي بلغت 2,464,897 حالة، وأن إجمالي حالات الوفاة 19,243 حالة فقط.

وذكر المركز أن إجمالي عدد لقاحات كورونا المعطاة بلغ 73,997,220 جرعة، وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في السعودية 98%، وفي الإمارات 98.8، وسلطنة عمان 96.8 %، وقطر 99.00 %، إلا أن مملكة البحرين والكويت فقد سجلت كل منها أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، بنسبة 99.2 %.

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