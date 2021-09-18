تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم على خط للغاز في سوريا

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في بيان نُشر اليوم السبت على قناة تابعة له على تليغرام، مسؤوليته عن هجوم على خط للغاز في محطة كهرباء دير علي في سوريا.

كان وزير الكهرباء السوري غسان الزامل قال في وقت سابق إن الهجوم أدى إلى انقطاع الكهرباء عن العاصمة دمشق وضواحيها ومناطق أخرى، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي ذات الصدد، أشار وزير النفط والثروة المعدنية، علي غانم، إلى أن الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار ناجم عن عمل إرهابي".

وأكد وزير النفط والثروة المعدنية في تصريحات لقناة "الإخبارية" السورية، "خروج محطات الناصرية ودير علي وتشرين عن الخدمة".

وشدد الوزيران السوريان على أن الانفجار أدى إلى انقطاع الكهرباء عن كل سوريا وأن العمل جار لإصلاح العطل.

وتابع علي غانم، أن "ورشاتنا تعمل على إصلاح العطل من أجل إعادته للخدمة وإعادة التيار الكهربائي للبلاد".

ونوه الوزير السوري، بأنه "خلال وقت قصير سيصل إلى مكان العطل، وأنه سيتم إصلاح العطل بخط الغاز وإعادة الكهرباء اليوم".

وفي وقت لاحق أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن وزير الكهرباء: "ببدء عودة التيار الكهربائي تدريجيا إلى المحافظات".

ونقلت "سانا"، عن مراسلها أن "فرق الإطفاء تطوق الحريق الناجم عن الانفجـار بخط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا وتعمل على إطفاء الغاز المشتعل".