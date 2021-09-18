ملك المغرب يبعث برقية تعزية لتبون إثر وفاة بوتفليقة

بعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم السبت، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وذلك إثر وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الملك محمد السادس في برقية العزاء: "علمت، ببالغ التأثر والأسى، نبأ وفاة المشمول بعفو الله، رئيس الجمهورية السابق، المرحوم عبد العزيز بوتفليقة تغمده الله بواسع رحمته"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء المغرب.

وأكد العاهل المغربي في برقية العزاء على الروابط الخاصة التي كانت تجمع بوتفليقة بالمغرب، سواء خلال فترة النشأة والدراسة بمدينة وجدة، أو في مرحلة النضال من أجل استقلال الجزائر.

وأوضح العاهل المغربي أن التاريخ يسجّل أن بوتفليقة مثّل مرحلة هامة من تاريخ الجزائر الحديث.

وصباح اليوم السبت، أعلن التلفزيون الجزائري وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عاما.

وكانت الجزائر أعلنت على لسان وزير خارجيتها، رمطان لعمامرة في 24 أغسطس/آب الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الأخيرة "بانتهاج العداء المتعمد" تجاه الجزائر.

للاطلاع على المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك