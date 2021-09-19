جمعية أردنية: تجفيف سد الوالة قضى على 6 أنواع من الأسماك

أكد رئيس جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية بالأردن محمد شاهين أن تفريغ سد الوالة تسبب في القضاء على 6 أنواع على الأقل من الأسماك.

وقال شاهين إن عملية إعادة استزراع الأسماك في السد قد تتطلب 5 سنوات قادمة على الأقل، بحسب موقع "عمون".

ولفت إلى أن بعض الأفراخ السمكية التي تم فقدها بسبب تفريغ السد لا يمكن تعويضها مرة أخرى.

وأوضح أنه من ضمن 150 ألفا إلى 200 ألف سمكة كانت تعيش في مياه السد، قتلت كلها وهو ما يعني إعدام لقطاع الأسماك.

وأكد أن المشكلة الأكبر من فقدان الأسماك هو فقدان الأفراخ التي استخدمت في زراعة الاسماك بالسد.

وشدد على أن ذلك تسبب في القضاء على سلالات من الأسماك لن يعثر على بديل لها، بجانب تدمير البيئة المحيطة بالسد.

وحمل شاهين سلطة وادي الأردن المسؤولية عن جفاف سد الوالة، من خلال تسييل السد قبل موعده في فبراير/ شباط الماضي، وعدم الحفاظ على مستويات المياه فيه والسحب الجائر حتى جف.