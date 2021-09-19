محلل سياسي: وساطة تركيا بين الخرطوم وأديس أبابا مفيدة ومهمة للجانبين

قال المحلل السياسي السوداني عصام دكين، إن العلاقة التاريخية بين تركيا والسودان تجعل من تدخل أنقرة في أزمة الحدود مع أثيوبيا أمرا مهما ويفيد الجانبين.

وأضاف دكين في حديثه لـ"راديو سبوتنيك" أن "تركيا دخلت السودان أثناء الخلافة العثمانية لذلك هى شاهدة على حدود السودان التاريخية من الناحية الشرقية والغربية والجنوبية وكذلك الشمالية".

وأوضح أن هناك "إشكاليات كبيرة جداً داخل إثيوبيا لأن مجموعة التيغراي المحاصرة للجزر السودانية تعد الأكبر من حيث الحجم والعدد كما أنها مسلحة تماماً وقدراتها العسكرية كبيرة بالإضافة إلى تمرد حاكم إقليم تيغراي مما أثر تأثير كبيرا على الاقتصاد الإثيوبي".

وذكر أنه "تم توجيه ضربات موجعة على الحركة العسكرية في إثيوبيا حيث حاولوا الاقتراب عدة مرات للعاصمة أديس أبابا مع بعض القوميات الأخرى، لذلك يحتاج رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الآن لكسب سياسي ولابد أن يستجيب لوساطة تركيا التي ستؤدي إلى مفاوضات سليمة لتحدد هذه الحدود وتحدد لتيغراي مواقعهم وحدودهم".

كما أشار إلى إمكانية إبرام اتفاقيات مع إثيوبيا بشأن الزراعة في هذه المناطق في إطار بروتكول اقتصادي وسياسي يحدد هذه الأمور.

وكان السودان قد رحب، في وقت سابق، بوساطة تقدمت بها تركيا لحل الأزمة العسكرية والسياسية مع إثيوبيا، ولكنه في الوقت نفسه أكد على أن موقف الخرطوم سليم فيما يتعلق بقضيتي الحدود في أراضي منطقة الفشقة، وكذلك بشأن إبرام اتفاق ملزم قانونا حول عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة.

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