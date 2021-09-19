تسجيل
18:05 GMT19 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    البرلمان التونسي - مجلس نواب الشعب، تونس 21 يناير 2021

    برلمانيون تونسيون يقترحون الاستقالة من البرلمان.. فهل يفضي ذلك إلى حلّه؟

    © Sputnik . Meriem Gdira
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/1047878701_0:1:3639:2047_1200x675_80_0_0_5cd5ba954437033bf3127f1984392400.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109191050195946-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%81%D8%B6%D9%8A-%D8%B0%D9%84%D9%83-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84%D9%91%D9%87%D8%9F/

    في ظل تمسك الرئيس التونسي قيس سعيّد بعدم الرجوع إلى الوراء وتمديد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها في 25 يوليو الماضي، تعددت المبادرات للخروج من المأزق الدستوري الذي وقع فيه الرئيس.

    فقبل أيام، أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التي تقودها النائب عبير موسي أنها وضعت إمضاءات نوابها على ذمة رئيس الجمهورية، وذلك "لتسهيل أي آلية دستورية لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في الآجال القانونية".

    وذكر الحزب في بيان له أنه "توجّه بطلب منه إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ووضع بين أيديه مبادرة تتمثل في استعداده لتسهيل مهمة رئيس الجمهورية لحل البرلمان داخل الأطر الدستورية والدعوة لانتخابات مبكرة في الآجال القانونية".

    وطالب الدستوري الحر والاتحاد العام التونسي للشغل "برعاية التمشي الهادف لتجميع القوى المدنية التقدمية قصد تحقيق ما يصبو إليه التونسيون دون تفكيك الدولة ومؤسساتها".

    من جانبها، أعلنت كتلة الإصلاح (14 نائبا) أنها تقدمت أيضا بعريضة لتجديد سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتشاور مع كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا).

    وأكد نواب كتلة الاصلاح أنهم أمضوا هذه العريضة وأنهم في انتظار استجابة بقية الكتل لهذا المطلب من أجل تنحية الغنوشي من على رأس البرلمان "ولو بصفة رمزية".

    مسيرة حاشدة لأنصار حركة النهضة في شارع الحبيب بورقيبة، تونس، 27 فبراير/ شباط 2021
    © Sputnik . Mariem Gdira
    قيادي في "النهضة" ينفي صلة الحركة بالمظاهرات ضد الرئيس التونسي

    في الأثناء، اتفق 70 نائبا من كتل مختلفة على تقديم مبادرة لرئيس الجمهورية لمطالبته بعودة البرلمان لمدة وجيزة كحل دستوري "يخرج تونس من المأزق الحالي وتجنّيب البلاد الانزلاق والخروج من المسار الديمقراطي".

    ويرى هؤلاء النواب أن رجوع البرلمان لمدة محددة أمر ضروري من أجل المصادقة على الحكومة الجديدة ومن أجل اعداد القانون الانتخابي وتنقيح الدستور وتعديل قانون الأحزاب قبل المرور إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

    إجراءات غير دستورية

    وفي السياق، قال القيادي في حركة الشعب، أسامة عويدات، لـ "سبوتنيك"، إنه لا يمكن لرئيس الجمهورية العمل بمثل هذه المبادرات لأنها لا تستجيب لنص الدستور.

    وانتقد عويدات الأطراف السياسية التي تطالب رئيس الجمهورية باحترام الدستور وعدم الخروج عنه ثم تقترح عليه اجراءات غير دستورية ولا أثر لها في الدستور للخروج من الأزمة.

    واعتبر المتحدث أن الأزمة التي تعيشها البلاد هي أزمة سياسية وليست دستورية أو قانونية، مشيرا إلى أن حل هذه الأزمة لا يتوفر في المبادرات السالف ذكرها وإنما في إعلان رئيس الجمهورية للتركيبة الحكومية القادمة ثم المرور إلى تعديل النظام السياسي والانتخابي.

    وأضاف "تعديل النظاميْن السياسي والانتخابي لا يمكن أن يمر دون تعديل الدستور، وتعديل الدستور لا يكون إلا عن طريق ارجاع الأمانة إلى الشعب، وهو ما يعني اجراء استفتاء شعبي، وعقب ذلك يمكن الحديث عن تونس الجديدة التي تستجيب لمطالب مواطنيها".

    ويرى عويدات أن المرحلة تستوجب "القطع مع كل الآليات والحوارات والتوافقات المغشوشة التي أفضت إلى إنتاج منظومة فاشلة قادت البلاد طيلة عشر سنوات من السيئ إلى الأسوأ".

    وبيّن أن المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة اقتصادية واجتماعية بالأساس تستمد أنفاسها من لحظة 25 يوليو وتبتعد عن الخيارات الخاطئة التي اعتمدتها المنظومة السابقة.

    وحول عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان المجمدة أشغاله راشد الغنوشين قال عويدات إن هذا الإجراء يفضي إلى العودة إلى البرلمان الحالي وإلى فترة ما قبل 25 يوليو التي كرهها الشعب التونسي.

    الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس
    © AFP 2021 / IAN LANGSDON
    منظمة حقوقية للرئيس التونسي: لا يمكنك تعديل الدستور لهذا السبب

    وتابع "من يريد الدعوة الى انتخابات مبكرة أو عودة البرلمان وإن لفترة وجيزة فهو يريد العودة إلى الوراء وانتاج نفس المنظومة الفاشلة التي قادتنا إلى هذه الأزمة".

    رسالة سياسية دون أثر قانوني

    وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، أكدت أستاذة القانون الدستوري، هناء بن عبدة، أن تخلي نواب البرلمان عن عضويتهم لا يفضي إلى حل هذه المؤسسة التشريعية.

    وأوضحت أن القانون الانتخابي الحالي ينص بوضوح على أنه "إذا استقال نائب من البرلمان يعوّض بمن يليه في القائمة الانتخابية للحزب الذي ينتمي إليه". وأكدت أن استقالة النواب حتى وإن كانت جماعية لن تؤدي إلى حل البرلمان.

    ولفتت بن عبدة إلى أن استقالة النواب هي رسالة سياسية لا أثر قانوني لها، قائلة "هذا الإجراء له وقع سياسي وليس قانوني، لأنها ستفقد البرلمان مشروعيته ووجوده السياسي".

    وشددت أستاذة القانون الدستوري أنه لا يوجد آلية لحل البرلمان باستثناء التي نص عليها الفصل 89 من الدستور التونسي وهي مرور 4 أشهر على تسمية رئيس حكومة مكلف وعدم قدرته على تشكيل حكومة.

    وأضافت "في هذه الحالة فقط يمكن لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة في أجل يتراوح بين 45 يوما و90 يوما".

     وأشارت بن عبدة إلى امكانية توجه رئيس الجمهورية نحو مسارات أخرى مثل طلب استشارة الشعب (الاستفتاء)، ولكنها ستكون مسارات سياسية خارج عن نص الدستور، حسب قولها.

    وحول مسألة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قالت بن عبدة "إذا ما افترضنا أن  النواب تمكنوا من تجميع الـ 109 صوت المطلوبة لسحب الثقة من الغنوشي، كيف سيتم تنظيم عملية التصويت والحال أن الأمر الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية يقر بتعليق اختصاصات البرلمان؟".

    وبيّنت بن عبدة أن هذا الإجراء رغم أنه لا يمكن تنفيذه بالقانون، إلا أنه سيكون له وقع سياسي، خاصة وأن رئاسة البرلمان خاضت في مناسبتيْن اثنتيْن اختبار البقاء في كرسي الرئاسة وحصدت أكثر من 90 صوتا رافضا لاستمرارها، وهو "عدد كبير يترجم ضعف مشروعية الغنوشي"، حسب تعبيرها.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نساء ضحايا سرطان الثدي يلتقطن صورة جماعية خلال النسخة الخامسة من ضربة فرشاة مدى الحياة في غوادالاخارا، المكسيك، 9 سبتمبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    عبد العزيز بوتفليقة… الرئيس الذي حكم الجزائر طيلة 20 عاما
    عبد العزيز بوتفليقة… الرئيس الذي حكم الجزائر طيلة 20 عاما
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك