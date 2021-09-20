مسؤول لبناني يكشف موعد انحسار أزمة البنزين

كشف ممثل موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، عن الموعد المتوقع لانحسار أزمة البنزين التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية وتؤثر على مختلف مناحي الحياة.

ونقلت صحيفة "النهار" عن أبو شقرا تصريحات قال فيه إن "أزمة البنزين ستشهد حلحلة بدءاً من منتصف الأسبوع".

وأكد أبو شقرا أنه "توجد باخرتان في عرض البحر تفرغان البنزين، وننتظر أن تأتي باخرتان إضافيّتان، حيث ستفرغ البواخر مادّة البنزين تباعاً في الأسواق".

وأضاف أبو شقرا أن محطّته "في الجيّة باشرت عملها اليوم"، متمنيا أن توزع الشركات المستوردة الكميات اللازمة من البنزين لفتح المحطات في كل أنحاء لبنان.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية عن رفع أسعار البنزين في البلاد بدءا من صباح يوم الجمعة الماضي.

ووفقا للأسعار الجديدة التي تم نشرها على موقع الوزارة الإلكتروني، تم زيادة أسعار بنزين 95 و98 بأكثر من 37 في المئة.

وبحسب البيانات ارتفع سعر صفيحة ​البنزين (20 ليترا)​​​ "95 أوكتان" بمقدار 47900 ليرة لبنانية، و"98 أوكتان" - 49500 ليرة.

وبناء عليه، أصبح سعر صفيحة بنزين "95 أوكتان" 174300 بدلا من 126400 ليرة، وصفيحة بنزين "98 أوكتان" 180000 بدلا من 130500 ليرة.

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.

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