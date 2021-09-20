لقاء بين السيسي ووزير الدفاع اليمني في القاهرة

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين 20 سبتمبر/أيلول، مع وزير الدفاع اليمني الفريق ركن محمد علي المقدشي.

وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان رسمي أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي حضر اللقاء.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن اللقاء تضمن مناقشة العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.

وكان قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق رحلات مباشرة بين القاهرة وعدن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، أن "أولى رحلات شركة (الإسكندرية للطيران) وصلت إلى مطار عدن الدولي وعلى متنها 174 راكبا بمعدل رحلتين أسبوعيا".

ونقلت "سبأ" عن مسؤولة قطاع النقل الجوي في وزارة النقل اليمنية ديما عبد القوي، قولها إن "أهمية تدشين الخط الجوي تكمن في التخفيف من معاناة المسافرين اليمنيين".

وأشارت إلى أن "لدى وزارة النقل خطة توسعية تهدف إلى تقديم التسهيلات لشركات الطيران الأجنبية واستئناف الرحلات التي كانت تسير ما قبل الحرب (في إشارة إلى القتال الذي شهدته عدن بين جماعة الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية في 2015)، شرط الالتزام بأنظمة ولوائح هيئة الطيران المدني والأرصاد".

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة "الإسكندرية للطيران"، أن "الرحلات ستتراوح بين 4 إلى 5 رحلات في الأسبوع، ووضع خطة تشغيلية لتوسيع الرحلات اليومية في الشهر القادم".

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