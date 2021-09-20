السعودية تؤكد موقفها الثابت بشأن منع إيران من حيازة السلاح النووي

عبر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن موقف الرياض القاضي بضرورة خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل ومنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وقال وزير الطاقة السعودي في كلمة خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، بثت قناة الإخبارية السعودية أجزاء منها: "السلطات السعودية، تشدد على موقفها الثابت الذي يؤكد خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك الموقف الثابت لمنع إيران من حيازة السلاح النووي".

فيديو | #وزير_الطاقة: تشدد #المملكة على موقفها الذي يؤكد خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل#الإخبارية pic.twitter.com/6wd53cvokF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 20, 2021

وتابع أن المملكة قلقة من عدم التزام إيران بالاتفاقيات الدولية، وكذلك عدم شفافية طهران مع وكالة الطاقة الذرية مما يشكل "تهديدا" في منظومة منع الانتشار.

وأضاف أن المملكة تدعم جميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

وبدأت الجمعية العامة لمنظمة الطاقة الدولية الذرية اجتماعها اليوم الاثنين في فيينا لمناقشة التحديات التي واجهت الوكالة منذ عام، بسبب جائحة كورونا وغيرها.