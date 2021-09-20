الرئيس الإيراني: نأمل في تنمية العلاقات الثنائية مع الإمارات

أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن أمله في تنمية العلاقات الثنائية مع الإمارات، لا سيما في الجانب الاقتصادي.

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن رئيسي أعرب في رسالة وجهها إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين عبر عن "أمله بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي نظرًا لما تمتلكه الإمارات وإيران من إمكانيات كبيرة".

#رئيس_الدولة يتلقى رسالة شُكر جوابية من #الرئيس_الإيراني وذلك رداً على التهنئة التي بعث بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لفخامته بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية #وام https://t.co/q1RDEt7o38 pic.twitter.com/uDMMziZ0D4 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 20, 2021

وجاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس الإيراني، إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ردا على التهنئة التي بعثها له الشيخ خليفة بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران.

وكان الشيخ خليفة قد وجه في يونيو/ حزيران الماضي، برقية تهنئة إلى إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات.

يذكر أن وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات الدكتور ثاني الزيودي، أعلن الأسبوع الماضي، أن بلاده ستنهج برنامجا زمنيا نشطا للتفاوض على اتفاقيات للتجارة مع ثماني دول تريد تعميق الروابط التجارية معها، ومن بينها إيران.

وقال الزيودي في مقابلة مع "رويترز" عبر الإنترنت، إن الإمارات تريد علاقات اقتصادية وتجارية مع تركيا وقطر وكذلك مع إيران.