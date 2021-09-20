الحوثي: السعودية والإمارات مجرد أدوات وهذا السفير كان متحكما في قرار اليمن

قال زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عبد الملك الحوثي، إن "السعودية والإمارات مجرد أداتين للولايات المتحدة"، مؤكدا أن "أمريكا تحسب مصلحة إسرائيل باعتبارها الوكيل الحصري لها في المنطقة".

وأوضح الحوثي، في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى ما وصفها "ثورة 21 من سبتمبر"، أن "القوى الحاكمة في اليمن تواطأت مع قرار مجلس الأمن من أجل وضع البلاد تحت الفصل السابع"، موضحاً أن "السفير الأمريكي كان متحكما في قرار البلد، وسفارة واشنطن كانت بديلاً عن الرئاسة، على نحو واضح وجليّ".

وأضاف أن "أعداء اليمن عملوا على تفكيك الجيش وتجريده من وسائل القوة، وعبثوا به عبر مشروع الهيكلة من خلال تواطؤ الخونة"، مؤكداً أن "إفلاس القوى السياسية قبل الثورة شجّع على استهداف اليمن، في كل المجالات".

وقال زعيم أنصار الله، إن سيطرة جماعته على السلطة في اليمن، قطعت الطريق أمام مشروع الأقاليم الذي اعتبره يمهد لانفصال جنوب البلاد عن شمالها، متهما من وصفهم بـ"أعداء اليمن" بـ "العمل على سلب اليمن كل عوامل القوة المادية والمعنوية حتى يصل إلى الانهيار التام ليتمكنوا من السيطرة عليه".

وتستمر منذ 2015 مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عربي بقيادة السعودية وجماعة أنصار الله، حيث تسعى الحكومة اليمنية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون، من بينها العاصمة صنعاء.

وأدت المعارك لمقتل وجرح آلاف المدنيين واحتياج الملايين لمساعدات إنسانية عاجلة بحسب الأمم المتحدة. وبالمقابل تنفذ جماعة أنصار الله هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

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