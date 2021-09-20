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    زيادة حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية - قوات الطيران الجوي الأمريكي وطائرة بي-1بي تحلق فوق المحيط الهادئ

    البنتاغون يؤكد شن ضربة عسكرية استهدفت قياديا بتنظيم القاعدة شمال غربي سوريا

    © REUTERS / Air Force/Airman 1st Class Gerald Willis
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    أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية شنت ضربة عسكرية استهدفت أحد قادة تنظيم القاعدة (الإرهابي والمحظور في روسيا) شمال غربي سوريا.

    موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في إفادة صحفية: "الضربة العسكرية قرب إدلب استهدفت قياديا كبيرا في تنظيم القاعدة. وبحسب التقديرات الأولية فإن الضربة أصابت الهدف. وفي الوقت الحالي لا توجد مؤشرات لافتراض وجود ضحايا من المدنيين".

    وكانت وسائل إعلام أفادت في وقت سابق أن الهجوم نفذ من طائرة بدون طيار على سيارة كان يستقلها ثلاثة من نشطاء القاعدة.

    قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في اربيل، العراق 21 أكتوبر 2019
    © REUTERS / AZAD LASHKARI
    الجيش الأمريكي ينقل دفعة من إرهابيي "داعش" من سجون "قسد" إلى قاعدته شرقي سوريا
    هذا ونقلت قوات الاحتلال الأمريكي العشرات من إرهابيي تنظيم (داعش) المحتجزين في سجون (قسد) في منطقة القامشلي إلى مقر قاعدة الاحتلال في منطقة الشدادي جنوب الحسكة.
    وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "إن حوامتين أمريكيتين مخصصتين لنقل الجنود هبطتا في قاعدة الاحتلال الأمريكي في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي وكان على متنهما نحو 60 إرهابياً من تنظيم (داعش) تم جلبهم من سجن ما يسمى (نافكر) بمدينة القامشلي بعد تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا."

    وأضافت الوكالة: "إن أغلب الإرهابيين الذين تم نقلهم يحملون الجنسية العراقية وجنسيات سعودية وتونسية من بينهم متزعم ما يسمى (الشرطة) في دير الزور ومتزعم (قطاع التعليم) و(مسؤول السجون) في التنظيم".
    وتعمد قوات الجيش الأمريكي إلى نقل إرهابيي (داعش) المحتجزين في سجون ميليشيا (قسد) إلى عدة قواعد للاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية لتدريبهم وتقديم الدعم اللوجستي لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الأهالي في المنطقة ومواقع الجيش العربي السوري فيما يتم نقل أعداد منهم إلى قاعدة الاحتلال في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية لتنفيذ عمليات إرهابية ضد التجمعات السكانية والمرافق الحيوية ومواقع الجيش العربي السوري.

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