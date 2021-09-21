لعمامرة يجري سلسلة من اللقاءات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة سلسلة من اللقاءات في مدينة نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستقبل لعمامرة في مقر بعثة الجزائر في الأمم المتحدة، السيدة فيكتوريا نولاند، وكيلة الشؤون الخارجية الأمريكية المكلفة بالشؤون السياسية.

وبالمناسبة شدد الجانبان على ضرورة تعزيز الحوار الاستراتيجي وتفعيله، مستعرضين سبل ترقية علاقات التعاون بين البلدين وتعزيز الاستثمارات الأمريكية خاصة في مجال الطاقات المتجددة.

كما تركزت المحادثات على عديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، لاسيما قضية الصحراء الغربية وآفاق إحياء العملية السياسية والمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية.

استقبلت اليوم بمقر بعثة الجزائر بالأمم المتحدة، السيدة فيكتوريا نولاند، وكيلة الشؤون الخارجية الأمريكية المكلفة بالشؤون السياسية، حيث تباحثنا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادلنا وجهات النظر حول الأوضاع في الشرق الأوسط وعلى الصعيدين المغاربي والافريقي. pic.twitter.com/XmNpf3cwXQ — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 20, 2021

كما ناقش الجانبان الأوضاع السائدة في ليبيا على ضوء الاجتماع الأخير لدول الجوار المنعقد في الجزائر، فضلا عن آخر التطورات في منطقتي الشرق الأوسط والساحل الأفريقي.

وفي هذا الصدد، عبرت السيدة نولاند عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود الجزائر الرامية لتعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أجرى لعمامرة لقاء مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد، الرئيس الحالي لمجلس وزراء الخارجية العرب، تناولا خلاله مجموعة من المسائل المتعلقة بالأوضاع في العالم العربي وأبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لقاء ثنائي مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، الشيخ أحمد ناصر المحمد، تناولنا خلاله الأوضاع في العالم العربي وأبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. pic.twitter.com/BBI8ftAfgk — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 20, 2021

بالإضافة إلى ذلك، شارك وزير الخارجية الجزائري في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

مشاركتي في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بهدف التشاور وتنسيق المواقف حول جدول أعمال الجمعية العامة وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية لانهاء الاحتلال ووقف كافة الممارسات العدوانية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. pic.twitter.com/hjp8aBa4bV — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 20, 2021

وتناول الاجتماع بحث تنسيق المواقف بالنسبة لجدول أعمال الجمعية العامة وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال، ووقف جميع الممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

واستقبل الوزير لعمامرة في مقر بعثة الجزائر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيد بيتر ماورير. وتمحور اللقاء حول الأزمات الانسانية في العالم إلى جانب مجالات التعاون بين الجزائر واللجنة وسبل تعزيزها وتطويرها.

استقبلت بمقر البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيد بيتر ماورير. تمحور اللقاء حول الأزمات الانسانية في العالم إلى جانب مجالات التعاون بين الجزائر واللجنة وسبل تعزيزها وتطويرها. pic.twitter.com/qEU4ppw1uW — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 20, 2021

يشارك وزير الخارجية رمطان لعمامرة في أشغال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من 20 إلى 28 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكشفت وزارة الخارجية، في بيان لها، الأحد، أن لعمامرة سيجري محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمعية العامة عبد الله شهيد، ستتمحور حول السلم والأمن الدوليين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة