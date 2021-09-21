طالب أردني يحصل على لقب تحدي القراءة الإماراتي

ألقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي كلمة في ختام الدورة الخامسة لتحدي القراءة العربي الذي أقيم افتراضيا، كلمة عبّر من خلالها عن سعادته بـ21 مليون مشارك من الطلاب العرب برغم ظروف جائحة كورونا.

وتابع حاكم دبي بالقول:"كنت أتمنى أن ألتقي المتفوقين في الإمارات مثل كل عام ولكن ظروف الجائحة حالت دون ذلك"، وشدد على أهمية القراءة في مواجهة التحديدات، حيث أضاف:" ستبقى القراءة هي سلاحنا في مواجهة كافة التحديات والأوقات الصعبة ونلقاكم في الإمارات العام القادم بإذن الله"، حسب صحيفة البيان الإماراتية.

شارك صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد في الحفل النهائي الافتراضي لـ #تحدي_القراءة_العربي وهنأ سموه أبطال التحدي، مثنياً على المشاركة اللافتة قائلاً: "أشكر 21 مليون طالب عربي شاركوا معنا في التحدي في الدورة السابقة رغم ظروف الجائحة"@ArabReading pic.twitter.com/8WDUZZqYgv — فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) September 20, 2021

كما هنأ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين، وبينهم الطالب الأردني الطالب عبد الله محمد مراد أبو خلف الذي حصل على 500 ألف درهم إماراتي نظير حصوله على لقب تحدي القراءة العربي، وقد تم بث الحفل الختامي افتراضيا عبر أكثر من منصة.

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