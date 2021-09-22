الإمارات تصدر تعليمات جديدة بشأن ارتداء الكمامة

أعلنت السلطات الإماراتية، السماح بعدم إلزامية ارتداء الكمامة في بعض الأماكن، مع التقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، نقلا عن وزارة الصحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن القرار يأتي "بعد الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات بالفيروس، الذي جاء نتيجة نجاح الجهود الوطنية المبذولة في عمليات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، للكشف عن حالات الإصابة، بالإضافة إلى توفر لقاحات متعددة ضد فيروس كورونا، وتعاون المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في الفترة السابقة".

"الصحة ووقاية المجتمع" و"الطوارئ والأزمات" تعلنان السماح بعدم إلزامية إرتداء الكمام في بعض الأماكن #وام pic.twitter.com/SNOJ6V2Mu4 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 22, 2021

وقالت وزارة الصحة: "سيتم السماح بعدم ارتداء الكمامة عند ممارسة الرياضة في الأماكن العامة، وفي وسائل النقل الخاصة للقاطنين في المنزل نفسه، بالإضافة إلى مرتادي الشواطئ والمسابح المفتوحة والأشخاص المتواجدين بمفردهم في الأماكن المغلقة، أو عند الحصول على خدمات شخصية للوجه والرأس في مراكز الحلاقة والتجميل والصالونات، وكذلك في المراكز الطبية والعيادات عند التشخيص وتلقي العلاج".

وأكدت الجهتان ضرورة "اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الجهات المعنية لضمان توفير الأمن الصحي والسلامة والوقاية لجميع أفراد المجتمع وتحمل المسؤولية المجتمعية بوعي وتكاتف الجميع".

وأضافت الوكالة أنه "سيتم إلزام الجهات المحلية بوضع لافتات توضح الأماكن التي سيتم فيها السماح بعدم ارتداء الكمامة والتقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين".