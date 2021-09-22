لبنان يؤكد رغبته في استئناف التفاوض غير المباشر مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، رغبة بلاده باستئناف التفاوض غير المباشر مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، مؤكدا تمسك بلاده بحقوقها وفقا لما ينص عليه القرار الأممي رقم 1701.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية أكد عون أن "لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701 ومتمسك بحقوقه ونرغب باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

وقال إن "توقيع إسرائيل عقود تقييم تنقيب الغاز والنفط مع إحدى الشركات الأمريكية يتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر".

وفي مايو الماضي أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وانتهت الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية، من دون أن تتضح أية معلومات تفيد إلى احتمال توصل الجانبين إلى تقدم فعلي في هذه القضية الشائكة، التي باتت محكومة باعتبارات تقنية معقدة.

وكانت الرئاسة اللبنانية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن الرئيس ميشال عون، بحث مع رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية، عبد الله أبو حبيب، الخطوات التي سيتخذها لبنان ردا على استعداد إسرائيل للقيام بعمليات تنقيب في مناطق بحرية متنازع عليها بين البلدين.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن "الرئيس عون عرض مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية التطورات التي نشأت بعدما أقدمت إسرائيل على تكليف شركة للقيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها وخُصص الاجتماع لدراسة التداعيات والإجراءات التي سوف يتخذها لبنان عطفاً على الرسالة التي وجهها للأمم المتحدة".

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية، أعلنت السبت الماضي، توجيه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، طالبت فيها بالتأكد من عدم قيام إسرائيل بأي عمليات تنقيب في المناطق البحرية المتنازع عليها بين البلدين.

واتهم رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إسرائيل بنقض اتفاق الإطار الخاص بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لقيامها بالتحضير للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة بحرية متنازع عليها.

وتخوض إسرائيل ولبنان، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، محادثات بوساطة أمريكية لحل قضية المناطق المتنازع عليها.