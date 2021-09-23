صحيفة: جهاز أمني لبناني يسحب الأسلحة من عناصره خشية بيعها

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الخميس، أن جهازًا أمنيًا لبنانيًا اتخذ تدبيرا يتعلق بسحب الأسلحة الحربية من عناصره خشية بيعها خلال تواجدهم خارج الخدمة والعمل.

وذكرت صحيفة "الأخبار" نقلا عن مصادر خاصة أن "وحدة القوى السيارة في قوى الأمن الداخلي اللبناني اتخذت قرارا مخالفا للتعليمات العسكرية، يقضي بسحب المسدسات من العسكريين لدى مغادرتهم مراكز خدمتهم خشية إقدامهم على بيعها".

وأضافت المصادر للصحيفة: "تمسك قائدا فوج السيار المركزي والتدخل السريع بالقرار على رغم تعرض أحد عناصر فوج السيار لمحاولة سلب من دون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه".

ويعيش لبنان أزمة غير مسبوقة، مع نقص الوقود والطعام والمواد الضرورية الأخرى نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وانخفاض قيمة العملة، وتعثر تشكيل حكومة.