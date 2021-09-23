الغنوشي يدعو التونسيين إلى "النضال السلمي"

دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، اليوم الخميس، إلى "النضال السلمي" ضد "الحكم الفردي المطلق"، ردا على تعزيز الرئيس قيس سعيد صلاحياته في شكل واسع.

وقال الغنوشي: "هذا رجوع إلى الوراء، رجوع إلى دستور 1959 وعودة للحكم الفردي المطلق، لم يعد هناك من مجال اليوم إلا النضال، نحن حركة مدنية ونضالنا سلمي"، بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وعن إجراءات سعيد قال الغنوشي: "إن إعلان سعيّد هو انقلاب كامل الأركان ضد الديمقراطية، ضد الثورة وضد إرادة الشعب، لقد ألغى أهم المؤسسات الديمقراطية"، بحسب الوكالة.

وأضاف: "دعونا شعبنا إلى الانخراط في كل عمل سلمي يقاوم الديكتاتورية ويعود بتونس إلى مسار الديمقراطية... نحن نريد أن نعيد قطار تونس على سكة الديمقراطية".

وفي ليلة 25 تموز/ يوليو الماضي، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، لمدة شهر، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي استنادا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.

وفي 23 آب/ أغسطس الماضي، مدد الرئيس سعيد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.