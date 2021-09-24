تسجيل
05:11 GMT24 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قصف في العاصمة الليبية طرابلس

    ليبيا: الأمم المتحدة تؤكد على أهمية إعادة تأهيل البنية التحتية والصحية مع بلدية بنغازي

    © REUTERS / ISMAIL ZITOUNY
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104314/88/1043148804_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_1f8daf567d2432dcc22e103396415d15.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109241050237227-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A/

    أعلن فريق الأمم المتحدة القطري، الخميس، عن دعم 68 مشروعاً إنسانياً وتنموياً شاملاً في مدينة بنغازي الليبية شرقي البلاد من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعي وإعادة تأهيل البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، مؤكدين على العمل مع بلدية بنغازي في إعادة الإعمار وتوحيد المؤسسات الذي سيدعم المزيد من الاستقرار والرخاء للناس في ليبيا.

    وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا خلال بيان صحفي حصلت وكالة" سبوتنيك" على نسخة منه إن "رفقة ممثلين عن فريق الأمم المتحدة القُطري في بنغازي، اختتمت اليوم مساعد الأمين العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيون، زيارة استغرقت أربعة أيام إلى بنغازي وزارت السيدة غانيون المرافق الصحية والمستودعات الطبية ومخيم الحليس للنازحين ومكتبة بنغازي التي أعيد تأهيلها وكورنيش الشابي، فضلا عن مكتبي شركة تطوير للأبحاث والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية".

    رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي
    © Photo / المكتب الإعلامي لمحمد المنفي
    رئيس المجلس الرئاسي الليبي يطالب بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد

    أعربت غانيون في البيان عن "شكرها لحكومة الوحدة الوطنية وبلدية بنغازي على تعاونهما وتيسير زيارتها"، مؤكدةً على أنها "قد ناقشت خلال اجتماعها مع نائب عميد بلدية بنغازي ومسؤولي البلدية الاحتياجات الحالية في البلدية وجهود الأمم المتحدة لدعم نحو 68 مشروعاً إنسانياً وتنموياً شاملاً لتحقيق الاستقرار المجتمعي وإعادة تأهيل البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية".

    وقالت إن "العمل مع بلدية بنغازي في المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتوحيد المؤسسات يدعم المزيد من الاستقرار والرخاء للناس في ليبيا".

    وأضاف البيان "خلال اجتماعاتها مع ممثلين عن وزارة الصحة وغرفة عمليات الطوارئ الصحية في بنغازي، ناقشت السيدة غانيون أولويات مكافحة جائحة كوفيد-19 ويشمل ذلك الدعم البالغ الأهمية الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية للجهود الاستثنائية التي تبذلها السلطات الصحية الليبية، مثل توفير الأوكسجين واللوازم الطبية والمختبرية والأدوية واللقاحات ومعدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين".

    وأكدت غانيون على "التزامها بالدعوة إلى زيادة إمدادات لقاحات الأطفال الروتينية في ليبيا بسبب النقص المزمن وذلك أثناء زيارتها إلى الغرف الباردة التي تدعمها اليونيسف ومواقع تلقي لقاحات كوفيد-19 ولقاحات الأطفال الروتينية".

    وأوضح البيان أن "المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية غانيون شهدت على العمل القيّم الذي تقوم به مديرة قسم الرعاية الصحية في مستشفى الأطفال في بنغازي وزارت وحدة الرعاية المركزة في المستشفى وجناح حديثي الولادة، اللذين قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة تأهيلهما مؤخراً".

    وناقشت "عملية توفير منظمة الصحة العالمية للدعم التقني والتشغيلي لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في المستشفى الذي يعالج الأطفال من سرت إلى إمساعد، وصولاً إلى الكفرة جنوباً، والحاجة الملحة إلى زيادة سعة المستشفى".

    وأشار البيان على أن "اطلعت غانيون بشكل مباشر على استئناف الخدمات المتخصصة والوقاية من الأمراض في مركز بنغازي لعلم المناعة والأمراض المعدية، الذي يهدف إلى ضمان الرعاية الصحية للجميع وحصول كل شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية على العلاج"، مشيرةً إلى أن "قد تم التأكيد على دعم منظمة الصحة العالمية للمركز لعلاج الأمراض المعدية كجزء من برنامج يشمل الأدوية وتعزيز القدرات التشخيصية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض ونظام المعلومات الصحية في ليبيا".

    وقالت مساعد الأمين العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيون في ختام رحلتها إلى بنغازي "لقد شهدت وأشعر بالتفاؤل بالحوار المفتوح الذي أجريناه مع الأطراف الليبية حول استمرار الشراكات لتعزيز مشاركة ودعم فريق الأمم المتحدة القُطري ودعم توفير الخدمات الأساسية وفرص كسب العيش والمساعدات الإنسانية للحفاظ على السلام وإعادة بناء الترابط الاجتماعي ودفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد قدماً".

    يمكنكم متابعة المزيد من عبر سبوتنيك.

    انظر أيضا:

    رئيس المجلس الرئاسي الليبي يطالب بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد
    تحالفات استباقية للانتخابات الرئاسية الليبية... وتحذيرات من عدم الاعتراف بالنتائج
    إعلام: نجل بايدن طلب الحصول على 2 مليون دولار مقابل المساعدة في إلغاء تجميد الأصول الليبية
    الجزائر: نستمر بالدفاع عن القضايا العادلة للشعوب
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ليبيا اليوم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    التحضيرات لافتتاح معرض تشيلسي الكبير للزهور في لندن، إنجلترا 20 سبتمبر 2021
    معرض تشيلسي للزهور 2021
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    قائمة أكثر اللاعبين دخلا في العالم
    أكثر اللاعبين دخلا في العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك