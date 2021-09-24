البنك الدولي يشيد بجهود الأردن في استضافة 3 ملايين لاجئ

يعتزم رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، اليوم الجمعة، زيارة الأردن الأسبوع المقبل، مؤكدا أهمية إصلاحات الحكومة الأردنية الداعمة للنمو وتحفيز أنشطة القطاع الخاص.

© AFP 2021 / - منحة مالية من البنك الدولي للأردن لتعزيز منظومة الإصلاح ، صباح اليوم الجمعة، أن مالباس التقى بوزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووزير المالية محمد العسعس، الأردنيين، في واشنطن، على هامش زيارة عمل للبناء على مخرجات زيارة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى واشنطن في يوليو/تموز الماضي.

وناقش الجانبان أولويات عمل الحكومة الأردنية للأعوام (2021-2023)، بهدف خلق مناخ أعمال لدعم وتمكين ونمو القطاع الخاص، وخلق فرص عمل واستدامة قطاع الطاقة، والتكامل الإقليمي.

وبدوره، أعرب مالباس عن شكره للمملكة على دورها المهم في استضافة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لأكثر من 3 ملايين لاجئ من المنطقة، مشيدا بنجاح الأردن في تنفيذ برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من أزمة كورونا في البلاد، البالغ قيمتها 664 مليون دولار، من أجل تقديم مساعدات نقدية لأكثر من 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

ومن المفترض أن يجري الوفد الوزاري الاقتصادي الأردني مباحثات مع عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية والمديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين.

وتشمل الزيارة الوفد الأردني لقاءات عدد من المسؤولين في الكونغرس ووزارة الخارجية والمالية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من الجهات التنفيذية المعنية بملف التعاون التنموي مع المملكة.

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