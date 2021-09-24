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    وزير خارجية قطر

    كيف رد وزير خارجية قطر على سؤال حول محاولة عزل بلاده من قبل دول المقاطعة

    © REUTERS / Alessandro Bianchi
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    قال وزير الخاريجة القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن أزمة الخليج التي وقعت في يونيو/حزيران من عام 2017 أثرت على تقدم دول مجلس التعاون بشكل عام وكان لها تأثير أكبر على المنطقة.

    ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله لحضور القمة 41 لمجلس التعاون الخليجي في العلا بالسعودية، 5 يناير/ كانون الثاني 2021
    © REUTERS / BANDAR ALGALOUD
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    وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن "سياسات العزلة أو الأزمات كما رأينا بدون إشراك وحوار لن تؤدي إلى أي نتيجة، وكنا إيجابيين جدا وشاركنا بشكل بناء مع شركاء دول مجلس التعاون الخليجي الآخرين ويسعدنا أن نرى التقدم بعد قمة العلا والترميم يعود للخليج".

    وتابع "رأينا رغبة واستعداد من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لاستعادة دول مجلس التعاون، وقطر بالطبع ستكون منخرطة بشكل إيجابي في تلك الجبهة، لقد كانت دول الخليج لفترة طويلة عامل استقرار في منطقتنا وعلينا أن نبقى على استقرار ونبقى مستقرين وهذا لن يحدث إلا بالحوار".

    وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أعرب في كلمة يوم الثلاثاء الماضي، عن ثقته من "ترسيخ التوافق الذي حدث بين الأشقاء وفق بيان العلا".
    وتابع، موضحا خلال كلمته أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد أتى إعلان العلا الذي صدر عن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، تجسيدا لمبدأ حل الخلافات بالحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ونحن واثقون من ترسيخ هذا التوافق الذي حصل بين الأشقاء".

    واندلعت الأزمة مع قطر في يونيو/حزيران عام 2017، وأسفرت عن قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتهام الدوحة بدعم وتمويل الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع، ما نفته الدوحة مرارا.

    وبعد مقاطعة اقتصادية وإغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام قطر، تقدمت الدول الأربع بـ13 مطلبا لعودة العلاقات رفضتها قطر.

    وانتهت الأزمة بإعلان "اتفاق التضامن" لقمة العلا الذي شدد على "طي صفحة الماضي" بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، وكذا مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

    إنفوجرافيك... أبرز النقاط في بيان قمة العلا الخليجية
    © Sputnik
    أبرز النقاط في بيان قمة "العلا" الخليجية

     

     

     

    انظر أيضا:

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