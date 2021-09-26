الجيش العراقي يشرع بتطهير مناطق شرقي البلاد من الإرهاب

شرعت قوات من الجيش العراقي، اليوم الأحد، بعملية نوعية لتجفيف منابع الإرهاب واعتقال المطلوبين وتطهير الأرض في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن قيادة عمليات ديالى شرعت بتنفيذ عملية نوعية من خلال قطعات الفرقة الأولى بالجيش العراقي لمداهمة وتفتيش حاوي العظيم والقرى المحاذية له.

وكشفت الخلية، أن العملية تأتي بهدف تجفيف منابع الإرهاب وإلقاء القبض على المطلوبين وتدمير الأوكار وتطهير الأراضي ضمن قاطع المسؤولية.

ونفذت القوات الأمنية العراقية، الأحد الماضي، 19 سبتمبر/أيلول، عملية نوعية أيضا ً في منطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى، ونفذت بعنوان "ثأرا للشهداء الأبطال".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الأحد الماضي: "تم تنفيذ العملية وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة"، مشيرة إلى أن تشكيلات الفرقة الأولى بقيادة عمليات ديالى نفذت عملية أمنية بمنطقة حاوي العظيم، لمطاردة بقايا عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وذكرت أنه القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين، كما تمكنت من ضبط أسلحة وذخائر داخل أوكار خاصة بهم.