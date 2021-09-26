وكالة: سلطنة عمان تطلب من قطر مساعدتها في الانضمام إلى تحالف طيران عالمي

طلبت سلطنة عمان من قطر، اليوم الأحد، مساعدتها على الانضمام إلى تحالف طيران عالمي.

وقال "الطيران العماني" في تصريحات لوكالة "رويترز" إنه طلب من زميلته، شركة طيران الخليج، والخطوط الجوية القطرية، أن يساعداه في الانضمام إلى تحالف "وان وورلد" العالمي للطيران.

وأكد ممثل "الطيران العماني" أن الشركة حريصة على الانضمام إلى التحالف الذي يضم 14 شركة طيران، منها كانتاس وأمريكان إيرلاينز والخطوط الجوية البريطانية وكاثي باسيفيك.

وأشار إلى أن "الطيران العماني تواصل مع الخطوط الجوية القطرية من أجل الحصول على إرشادات في تطوير حالة عمل واستراتيجية قوية لكي يستطيع تقديم عرض ناجح للتحالف".

وتمتلك الخطوط الجوية القطرية، التي يرأس رئيسها التنفيذي، أكبر الباكر، حاليا حصصا مباشرة وغير مباشرة في 3 أعضاء بتحالف "وان وورلد".

وأضافت وكالة "رويترز" أنه لم يتسن الوصول إلى الخطوط الجوية القطرية أو تحالف "وان وورلد" للتعليق.